الدفاع المدني: عودة رقم الطوارئ 125 إلى العمل بشكل طبيعي

تُعلن للدفاع المدني انتهاء الأعمال التقنية التي كانت تقوم بها شركة " "، وعودة رقم الطوارئ ١٢٥ التابع لغرفة عملياتها المركزية إلى العمل بشكل طبيعي.

وبناءً عليه، تدعو المديرية المواطنين الكرام إلى اعتماد الرقم ١٢٥ مجدّدًا للتبليغ عن أي طارئ أو طلب المساعدة.

للدفاع المدني استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة للاستجابة السريعة لنداءات المواطنين، شاكرةً لهم تعاونهم وتفهّمهم.