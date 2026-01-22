تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيروت ترحب باتفاق دمشق و"قسد": مرسوم الرئيس الشرع ينصف الأكراد ويعزز السيادة

Lebanon 24
22-01-2026 | 07:22
A-
A+
بيروت ترحب باتفاق دمشق وقسد: مرسوم الرئيس الشرع ينصف الأكراد ويعزز السيادة
بيروت ترحب باتفاق دمشق وقسد: مرسوم الرئيس الشرع ينصف الأكراد ويعزز السيادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دمشق بتاريخ 18 كانون الثاني 2026.


وثمّنت الوزارة المرسوم الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي قضى بمنح المواطنين السوريين الأكراد كامل حقوقهم الوطنية. ورأت الخارجية أن حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية السورية من شأنه المساهمة في ترسيخ سيادة سوريا وصون وحدة أراضيها، وتعزيز دور مؤسسات الدولة التي تشكل الضمانة الفضلى لجميع مكونات الشعب السوري.


وأكد البيان حرص لبنان، الذي تجمعه بسوريا أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية، على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معرباً عن التطلع الدائم لإقامة أفضل العلاقات معها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام كردية: قائد "قسد" مظلوم عبدي في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الأكراد.. مرسوم من الرئيس السوري هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: استعادة الشرع لمناطق الأكراد تعزز موقع سوريا في أي مفاوضات مستقبلية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "رووداو" الكردية: القائد العام لقوات "قسد" مظلوم عبدي وصل إلى دمشق بهدف الاجتماع بالرئيس السوريّ أحمد الشرع
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

الأكراد

السورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-01-22
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24