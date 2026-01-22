بيروت ترحب باتفاق دمشق وقسد: مرسوم الرئيس الشرع ينصف الأكراد ويعزز السيادة

رحبت ، في بيان لها، بالاتفاق الموقّع بين الحكومة وقوات (قسد) في بتاريخ 18 كانون الثاني 2026.





وثمّنت الوزارة المرسوم الصادر عن الرئيس السوري أحمد ، والذي قضى بمنح المواطنين السوريين كامل حقوقهم الوطنية. ورأت الخارجية أن حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية السورية من شأنه المساهمة في ترسيخ سيادة سوريا وصون وحدة أراضيها، وتعزيز دور مؤسسات الدولة التي تشكل الضمانة الفضلى لجميع مكونات الشعب السوري.





وأكد البيان حرص ، الذي تجمعه بسوريا أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية، على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معرباً عن التطلع الدائم لإقامة أفضل العلاقات معها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.





Advertisement