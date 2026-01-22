تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عودة العمل في مرفأ بيروت إلى طبيعته

Lebanon 24
22-01-2026 | 07:46
A-
A+
عودة العمل في مرفأ بيروت إلى طبيعته
عودة العمل في مرفأ بيروت إلى طبيعته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيانٍ ملحق ببيانها الصادر سابقًا، أنه تمت معالجة العطل التقني الذي طرأ اليوم على نظام CAMA، وقد عادت وتيرة العمل والتشغيل إلى طبيعتها بشكل كامل.

وأعلنت الإدارة تمديد ساعات العمل في مختلف الدوائر المعنية، وذلك بهدف تعويض التأخير الذي طرأ على سير المعاملات، وتسريع إنجازها.

كما شددت الإدارة على التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات، وحرصها على ثقة المتعاملين معها، بما يضمن حسن سير العمل واستمراريته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضو والصادق اطلعا من النفّي على سير العمل في مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من مخاتير بيروت يزور مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة حضرموت في اليمن: عودة الحياة إلى طبيعتها في كل مديريات المحافظة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: التوصية ببناء 3 اهراءات جديدة في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وموقع داخلي في البقاع
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

استثمار مرفأ بيروت

حسن سير

التزام

المعن

حسن س

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-01-22
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24