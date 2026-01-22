تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
فرق مجلس الجنوب الهندسية عاينت أضرار الغارات في قناريت والخرايب
Lebanon 24
22-01-2026
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مكتب
مجلس الجنوب
فرع صيدا
في بيان "استنفار فرقه الهندسية التي انطلقت
صباح اليوم
في حملة كشف ميداني على أماكن
الغارات
الاسرائيلية التي استهدفت يوم امس مباني ومنازل في بلدات قناريت،
الغازية
، والخرايب الواقعة ضمن نطاق
قضاء صيدا
، واجروا مسحاً شاملاً ، وعاينواعن كثب الأضرار التي خلفها العدوان ، بهدف وضعها بتقرير يرفع إلى المعنيين ، كما عملت فرق أخرى على تجهيز وتوضيب حصص غذائية ، وفرش ووسادات وأغطية لتسليمها إلى بلدية الغازية تمهيدا لتوزيعها على الأهالي الذين هجروا من مساكنهم بسبب العدوان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الغارات الإسرائيلية أمس.. مجلس الجنوب يبدأ مسح الأضرار
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية أمس.. مجلس الجنوب يبدأ مسح الأضرار
22/01/2026 18:18:36
22/01/2026 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم غد.. فرق من مجلس الجنوب ستزور أماكن الغارات في الجنوب
Lebanon 24
يوم غد.. فرق من مجلس الجنوب ستزور أماكن الغارات في الجنوب
22/01/2026 18:18:36
22/01/2026 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن حاكم منطقة ساراتوف بجنوب روسيا: مقتل شخص وأضرار بالبنية التحتية بعد غارة بطائرات مسيرة
Lebanon 24
رويترز عن حاكم منطقة ساراتوف بجنوب روسيا: مقتل شخص وأضرار بالبنية التحتية بعد غارة بطائرات مسيرة
22/01/2026 18:18:36
22/01/2026 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة قناريت
Lebanon 24
بالفيديو: دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة قناريت
22/01/2026 18:18:36
22/01/2026 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الجنوب
صباح اليوم
قضاء صيدا
فرع صيدا
الغازية
الغارات
الغاز
تابع
قد يعجبك أيضاً
المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله بين ماكرون وسلام غداً
Lebanon 24
المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله بين ماكرون وسلام غداً
10:58 | 2026-01-22
22/01/2026 10:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
Lebanon 24
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:51 | 2026-01-22
22/01/2026 10:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:42 | 2026-01-22
22/01/2026 10:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:35 | 2026-01-22
22/01/2026 10:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:34 | 2026-01-22
22/01/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:58 | 2026-01-22
المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله بين ماكرون وسلام غداً
10:51 | 2026-01-22
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:42 | 2026-01-22
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:35 | 2026-01-22
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:34 | 2026-01-22
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:26 | 2026-01-22
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24