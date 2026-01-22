فرق مجلس الجنوب الهندسية عاينت أضرار الغارات في قناريت والخرايب

أعلن مكتب في بيان "استنفار فرقه الهندسية التي انطلقت في حملة كشف ميداني على أماكن الاسرائيلية التي استهدفت يوم امس مباني ومنازل في بلدات قناريت، ، والخرايب الواقعة ضمن نطاق ، واجروا مسحاً شاملاً ، وعاينواعن كثب الأضرار التي خلفها العدوان ، بهدف وضعها بتقرير يرفع إلى المعنيين ، كما عملت فرق أخرى على تجهيز وتوضيب حصص غذائية ، وفرش ووسادات وأغطية لتسليمها إلى بلدية الغازية تمهيدا لتوزيعها على الأهالي الذين هجروا من مساكنهم بسبب العدوان".

Advertisement