بري استقبل عكر والعريضي ومحافظ الجنوب

تابع رئيس مجلس النواب تطورات الأوضاع والمستجدات، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مقر الرئاسة الثانية في .



فقد استقبل نائب وزيرة الدفاع السابقة ، حيث جرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.



كما استقبل محافظ الجنوب منصور ضو.



واستقبل رئيس المجلس أيضاً الوزير السابق ، وتم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

Advertisement