الجميّل مع وفد نقابة الممثلين.. وبحث في حقوق الفنانين والمراسيم التطبيقية

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي، وفداً من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، برئاسة النقيب نعمه .





تناول اللقاء بحثاً معمقاً في ملف " " والمراسيم التطبيقية المرتبطة به. وشدد المجتمعون على ضرورة إدراج "الدراما " ضمن هذا الإطار القانوني الجديد، بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الفني ويواكب تطلعاتهم المهنية، لتعزيز دور الفن اللبناني في المشهد الإعلامي.







