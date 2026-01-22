تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجميّل مع وفد نقابة الممثلين.. وبحث في حقوق الفنانين والمراسيم التطبيقية

Lebanon 24
22-01-2026 | 08:47
الجميّل مع وفد نقابة الممثلين.. وبحث في حقوق الفنانين والمراسيم التطبيقية
الجميّل مع وفد نقابة الممثلين.. وبحث في حقوق الفنانين والمراسيم التطبيقية photos 0
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفداً من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، برئاسة النقيب نعمه بدوي.


تناول اللقاء بحثاً معمقاً في ملف "قانون الإعلام الجديد" والمراسيم التطبيقية المرتبطة به. وشدد المجتمعون على ضرورة إدراج "الدراما اللبنانية" ضمن هذا الإطار القانوني الجديد، بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الفني ويواكب تطلعاتهم المهنية، لتعزيز دور الفن اللبناني في المشهد الإعلامي.


حزب الكتائب اللبنانية

قانون الإعلام الجديد

النائب سامي

حزب الكتائب

بيت الكتائب

اللبنانية

رئاسة ال

رئيس حزب

