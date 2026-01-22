البنك الدولي: اقتصاد لبنان يكسر حاجز الانكماش بنمو 3.5%.. هل بدأ التعافي الحقيقي؟

أصدر تقرير "المرصد الاقتصادي للبنان" (إصدار شتاء 2025)، تحت عنوان "تعافٍ هش"، كشف فيه عن تحول إيجابي في مسار الاقتصاد اللبناني من الانكماش الحاد، محذراً في الوقت نفسه من أن هذا الاستقرار مرتبط بـ"خيط رفيع" من الإصلاحات السياسية والمالية.





سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بانتعاش قطاع السياحة، والاستهلاك الخاص، وتحويلات المغتربين. وتوقع التقرير أن يرتفع هذا الزخم ليصل النمو إلى 4% في عام 2026، بشرط استمرار الاستقرار السياسي وتدفق أموال .



وفي مؤشر لافت، توقع البنك الدولي انخفاض معدل التضخم إلى 15.2% بنهاية 2025، مرجحاً أن يصل إلى رقم أحادي (أقل من 10%) في عام 2026، وذلك لأول مرة منذ عام 2019. وعزا التقرير هذا التراجع إلى استقرار سعر الصرف والدولرة شبه الكاملة، رغم استمرار الغلاء في قطاعات الإيجارات والتعليم.





أشار البيان إلى أن ميزان قد يحقق فائضاً على أساس نقدي، إلا أنه شدد على ضرورة تحسين جباية الإيرادات وتطبيق الضرائب التصاعدية. كما لفت للبنك الدولي، كاريه، إلى أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب تسريع "قانون المالية" والإصلاحات الهيكلية التي لا تزال معلقة.





