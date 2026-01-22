في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب

أفادت مندوبة " " عن إصابة أحد م.ش. بطعنة سكين على خلفية إشكال فردي بينه وبين كل من ف.ي وش.ح تطور لاحقاً إلى تضارب باستخدام آلات حادة في محلة العيرونية في .

Advertisement