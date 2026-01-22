تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني

Lebanon 24
22-01-2026 | 10:35
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
شهد نادي المجمع العسكري في جونية انطلاق النسخة الأولى من بطولة لبنان للفرق في لعبة "الشيانغ شي" (الشطرنج الصيني)، بتنظيم من الاتحاد اللبناني للعبة، وبحضور رسمي ورياضي ودبلوماسي لافت تقدمه العميد الركن المتقاعد إلياس أبو جودة، والعقيد الركن أسامة جوهر، والمهندس حسن ناصر الدين.

في منافسات "الدرجة الأولى" التي ضمت الأندية المحترفة، انتزع فريق الجيش اللبناني المركز الأول برصيد 10 نقاط بعد كسر التعادل مع نادي المشاريع الرياضي الذي حل وصيفاً، فيما جاء نادي العاصفة في المركز الثالث.

أما في "الدرجة الثانية" المخصصة للمدارس والهواة، فقد سيطرت مدرسة القديس جاورجيوس - بصاليم على الصدارة بـ 13 نقطة. وشهدت هذه الفئة تسميات مبتكرة للفرق مثل "الحصان الذهبي"، "التنين الأحمر"، و"العربة الشجاعة".

وعلى المستوى الفردي (أفضل لاعب على كل رقعة)، حصد الذهب كل من: أحمد نجار (المشاريع)، ولارا حنا وجو حبيب حنا (العاصفة). بينما نال الميداليات الفضية: أسامة جوهر، مروان شربل (الجيش)، وعلي خلف (المشاريع).

لبنان

رياضة

متفرقات

الجيش اللبناني

دبلوماسي

العاصفة

علي خلف

الرياض

رياضي

الذهب

