للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان

اعلنت انها حوّلت اليوم الى ما قيمته ٣٧،٥ مليون دولار اميركي من عائدات الهاتف الخلوي للعام ٢٠٢٤ لصالح البلديات واتحادات البلديات، وقد توزعت وفق الجداول التي اعدتها والبلديات.

