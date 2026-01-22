الجيش الاسرائيلي يزعم استهداف عشرة عناصر من حزب الله في الأشهر الأخيرة

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنه في خلال الأشهر الأخيرة استهدف عشرة عناصر من حزب الله من تسع قرى مختلفة في منطقة جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي: "كان المخربون الذين تم القضاء عليهم يعملون كذراع تنفيذية لحزب الله الإرهابي في قرى جنوب لبنان. وفي إطار نشاطهم، عملوا بصورة متعمدة من داخل السكان المدنيين ومن خلالهم في مجالات إعادة الإعمار والتربية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، التي تم استغلالها لتطوير نشاطات إرهابية".
وأضاف: "كما وسيطروا على مناطق مدنية وعلى ممتلكات خصوصية، وعملوا على نقل الوسائل القتالية والعناصر، مرسّخين بنى تحتية إرهابية في قلب التجمعات السكنية المدنية، مع استغلال ساخر ومخطط لسكان القرى بهدف دفع أهداف الإرهاب لحزب الله الإرهابي".
وتابع: "تعتبر أنشطة المخربين خرقًا للتفاهمات الإسرائيلية اللبنانية حيث سيواصل جيش الدفاع أعماله الرامية إلى إزالة أي تهديد والدفاع عن دولة إسرائيل".
#عاجل 🔸كشف أسلوب عمل حزب الله الإرهابي: السيطرة على مناطق مدنية في جنوب لبنان واستغلالها لأغراض إرهابية
🔸قضت قوات جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة على عشرة مخربين من تسع قرى مختلفة في منطقة جنوب لبنان.
🔸كان المخربون الذين تم القضاء عليهم يعملون كذراع تنفيذية لحزب الله… pic.twitter.com/IbZ4ixCGws
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 22, 2026
#عاجل 🔸كشف أسلوب عمل حزب الله الإرهابي: السيطرة على مناطق مدنية في جنوب لبنان واستغلالها لأغراض إرهابية
🔸قضت قوات جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة على عشرة مخربين من تسع قرى مختلفة في منطقة جنوب لبنان.
🔸كان المخربون الذين تم القضاء عليهم يعملون كذراع تنفيذية لحزب الله… pic.twitter.com/IbZ4ixCGws