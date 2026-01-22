الجيش الاسرائيلي يزعم استهداف عشرة عناصر من حزب الله في الأشهر الأخيرة

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنه في خلال الأشهر الأخيرة استهدف عشرة عناصر من من تسع قرى مختلفة في .

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي: "كان المخربون الذين تم عليهم يعملون كذراع تنفيذية لحزب الله الإرهابي في قرى . وفي إطار نشاطهم، عملوا بصورة متعمدة من داخل السكان المدنيين ومن خلالهم في مجالات والتربية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، التي تم استغلالها لتطوير نشاطات إرهابية".

وأضاف: "كما وسيطروا على مناطق مدنية وعلى ممتلكات خصوصية، وعملوا على نقل الوسائل القتالية والعناصر، مرسّخين بنى تحتية إرهابية في قلب التجمعات السكنية المدنية، مع استغلال ساخر ومخطط لسكان القرى بهدف دفع أهداف الإرهاب لحزب الله الإرهابي".

وتابع: "تعتبر أنشطة المخربين خرقًا للتفاهمات حيث سيواصل جيش الدفاع أعماله الرامية إلى إزالة أي تهديد والدفاع عن ".