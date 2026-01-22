نقابة المرئي والمسموع اسفت لاستدعاء إعلاميين إلى التحقيق

أسفت في الاعلام المرئي والمسموع، في بيان، "لاستدعاء إعلاميين بسبب توجيه انتقاد لشخصيات معينة أو لمجرد إبداء رأي معادٍ لإسرائيل، المنصوص عنها عدواً في قوانيننا".



وطالبت "رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الاعلام التحرك لوقف هذه الاستدعاءات ، أوعلى الأقل، أن تكون عبر الجهة المعنية أي وليس المباحث الجنائية، أو الاستماع إلى هؤلاء في للوقوف عند وجهة نظرهم والاستماع إلى رأيهم، بدلاً من سوقهم الى المحاكم، فهم يعبّرون عن فئة وازنة من اللبنانيين".



واعلن النقابة "تضامنها مع من يتم استدعاؤهم واستعدادها للوقوف الى جانبهم كون "جرمهم" مرتبط بحرية التعبيروالعمل الاعلامي، وهو ما يتميز به ومن دونه يفقد ميزته".



وسألت: "لماذا الكيل بمكيالين وليس التعامل بالمثل بين الإعلاميين، خصوصاً أن منهم من يتطاول على شخصيات ومقامات وطنية لها شعبيتها ولا يتم استدعاؤهم".

