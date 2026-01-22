إتّحاد عشيرة ال زعيتر: هذا البيان لا يمت لنا بصلة

صدر عن إتّحاد عشيرة ال البيان التالي:



منذ قليل تمّ تعميم بيان باسم عشيرة آل زعيتر على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ، بالتهجم على رموز ويتضمن التهديد والوعيد.

ان هذا البيان لا يمت للعشيرة بصلة واي بيان يصدر عن العشيرة يتم بالتوافق بين الوجهاء والرجال الفاعلة في العشيرة، ويوضح اسباب الإجتماع والبيان الذي يصدر عنه. فاقتضى التوضيح.

