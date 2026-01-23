قريبا: رخص حمل الاسلحة لقاء بدل

اشار مصدرٌ عسكري إلى أنّه، وفي إطار السعي الدائم لإدخال إيرادات مالية إلى بهدف تحسين عدد من الجوانب التشغيلية والإدارية، ستُقدم على إصدار نموذج جديد لرخص حمل الأسلحة بمختلف أنواعها (مسدسات، بنادق وغيرها)، وذلك في مقابل بدل مادي أو رسم مالي يُستوفى وفق آلية محدّدة.وأوضح المصدر أنّ هذا الإجراء يهدف إلى الحد من عشوائية منح رخص السلاح والتدخّل السياسي في طلبها، اضافة إلى تأمين مردود مالي إضافي للمؤسسة العسكرية.وأشار المصدر "إلى أنّ كل الرخص الجديدة ستتضمن الرقم المتسلسل للسلاح، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والتنظيم وضبط استخدام الأسلحة المرخّص لها".