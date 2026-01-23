الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب

لأول مرة وصلت أسعار إلى مستوى "تاريخي" حيث تجاوزت أمس الخميس الـ 4,900 دولار للأونصة في ، وهو يُعتبر أعلى سعر سجلته الأوقية حتى الآن .

كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً هائلاً، مسجلة رقماً قياسياً جديداً عند 96.58 دولاراً للأونصة، وقفز سعر البلاتين 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2601.03 دولاراً. فما أسباب هذا الإرتفاع؟



يُشير عدد من الخبراء الإقتصاديين إلى ان "ارتفاع الذهب إلى هذا المستوى مرده أولا إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، فارتفاع الذهب غالبًا ما يكون مرتبطًا بحالة "الملاذ الآمن" في الأسواق، وعندما تزداد المخاطر السياسية أو الاقتصادية، يتجه المستثمرون نحو الذهب كوسيلة لحماية أموالهم"، مشيرين إلى انه "في الأسابيع الأخيرة تم تسجيل توترات جيوسياسية وتجارية عالمية زادت من المخاوف الاستثمارية مما دفع الطلب على الذهب للصعود".



يُضاف إلى ذلك ضعف الدولار الأميركي، فالدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر للمشترين بالعملات الأخرى وهذا العامل دعم ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بحسب الخبراء.



ويتحدث الخبراء أيضا عن ان توقعات خفض أسعار الفائدة من ساهمت أيضا في ارتفاع أسعار الذهب، ولفتوا إلى ان "توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في القريب عززت قوة الذهب لأن المعدن لا يدر عائداً مثل الفوائد، فكلما انخفضت الفائدة زادت جاذبية الذهب كاستثمار".



ومن أسباب هذا الإرتفاع أيضا، الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين، فبالإضافة إلى الطلب التقليدي من المستثمرين، تواصل البنوك المركزية في دول عديدة شراء كميات كبيرة من الذهب لتعزيز احتياطاتها، مما يزيد الضغط التصديري على المعروض ويدعم الأسعار.



هل سيستمر الذهب في الارتفاع؟

يتوقع بعض الخبراء أن يشهد الذهب مستويات أعلى حتى نطاق 6,000 دولار أو أكثر على المدى في حال استمرت ظروف السوق الداعمة مثل التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار.



الا ان الخبراء يحذرون من ان "الذهب قد يشهد تصحيحاً هبوطياً مؤقتاً خصوصًا إذا ظهرت بيانات اقتصادية قوية أو ارتفاع في عائدات السندات أو قوة مفاجئة للدولار"، موضحين ان "مثل هذه العوامل يُمكن أن تقلل من جاذبية الذهب على المدى ، حتى لو استمرت الاتجاهات الطويلة نحو الصعود."



