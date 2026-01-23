تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب

Lebanon 24
23-01-2026 | 02:15
الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب
لأول مرة وصلت أسعار الذهب إلى مستوى "تاريخي" حيث تجاوزت أمس الخميس الـ 4,900 دولار للأونصة في الأسواق العالمية، وهو يُعتبر أعلى سعر سجلته الأوقية حتى الآن .
 كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً هائلاً، مسجلة رقماً قياسياً جديداً عند 96.58 دولاراً للأونصة، وقفز سعر البلاتين 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2601.03 دولاراً. فما أسباب هذا الإرتفاع؟
 
يُشير عدد من الخبراء الإقتصاديين إلى ان "ارتفاع الذهب إلى هذا المستوى مرده أولا إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، فارتفاع الذهب غالبًا ما يكون مرتبطًا بحالة "الملاذ الآمن" في الأسواق، وعندما تزداد المخاطر السياسية أو الاقتصادية، يتجه المستثمرون نحو الذهب كوسيلة لحماية أموالهم"، مشيرين إلى انه "في الأسابيع الأخيرة تم تسجيل توترات جيوسياسية وتجارية عالمية زادت من المخاوف الاستثمارية مما دفع الطلب على الذهب للصعود".
 
يُضاف إلى ذلك ضعف الدولار الأميركي، فالدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى وهذا العامل دعم ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بحسب الخبراء.
 
ويتحدث الخبراء أيضا عن ان توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ساهمت أيضا في ارتفاع أسعار الذهب، ولفتوا إلى ان "توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب عززت  قوة الذهب لأن المعدن لا يدر عائداً مثل الفوائد، فكلما انخفضت الفائدة زادت جاذبية الذهب كاستثمار".
 
ومن أسباب هذا الإرتفاع أيضا، الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين، فبالإضافة إلى الطلب التقليدي من المستثمرين، تواصل البنوك المركزية في دول عديدة شراء كميات كبيرة من الذهب لتعزيز احتياطاتها، مما يزيد الضغط التصديري على المعروض ويدعم الأسعار.
 
هل سيستمر الذهب في الارتفاع؟
يتوقع بعض الخبراء أن يشهد الذهب مستويات أعلى حتى نطاق 6,000 دولار أو أكثر على المدى الطويل في حال استمرت ظروف السوق الداعمة مثل التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار.
 
الا ان الخبراء يحذرون من ان "الذهب قد يشهد تصحيحاً هبوطياً مؤقتاً خصوصًا إذا ظهرت بيانات اقتصادية قوية أو ارتفاع في عائدات السندات أو قوة مفاجئة للدولار"، موضحين ان "مثل هذه العوامل يُمكن أن تقلل من جاذبية الذهب على المدى القصير، حتى لو استمرت الاتجاهات الطويلة نحو الصعود."
المصدر: لبنان 24
ارتفاع أسعار الذهب بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر الذهب في المعاملات الفورية يتخطى 4900 دولار للأونصة لأول مرة (بلومبرغ)
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع أسعار الذهب في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-23
Lebanon24
04:54 | 2026-01-23
Lebanon24
04:49 | 2026-01-23
Lebanon24
04:23 | 2026-01-23
Lebanon24
04:15 | 2026-01-23
Lebanon24
04:13 | 2026-01-23
