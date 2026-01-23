تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سعيد: حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:56
A-
A+
سعيد: حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات
سعيد: حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر منصة "اكس": "إذا بقيت نسبياً مشاعات جبل لبنان خالية من التعديات بالمقارنة مع الجنوب مثلاً لان ملكيتها تعود لاهالي القرى و ليس للدولة أي التعدي على ملكية الدولة اسهل من التعدّي على الملكيات الخاصة."
 
وأضاف: "حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محافظ حلب: حظر التجوال مستمر حتى إشعار آخر من عمليات الجيش
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ البقاع: بتفتيش الدوائر ومراقبة دوام الموظفين حتى نهاية 2026
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس النيابة العامة في محافظة لرستان الإيرانية سعيد شهواري: إلقاء القبض على عدد من مخلي الأمن في مدينتي أزنا ودلفان
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تحضيري للمصالحة بين ‎عائلتيّ سعيد وبربر في بلدة السماقية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل لبنان

نائب ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-01-23
Lebanon24
02:40 | 2026-01-23
Lebanon24
02:30 | 2026-01-23
Lebanon24
02:15 | 2026-01-23
Lebanon24
02:10 | 2026-01-23
Lebanon24
02:00 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24