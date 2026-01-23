سعيد: حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سعيد: حافظوا على المشاعات حتى تحافظ على هويات القرى و البلدات
Lebanon 24
23-01-2026
|
01:56
A-
A+
كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور
فارس سعيد
عبر منصة "اكس": "إذا بقيت نسبياً مشاعات
جبل لبنان
خالية من التعديات بالمقارنة مع الجنوب مثلاً لان ملكيتها تعود لاهالي القرى و ليس للدولة أي التعدي على ملكية الدولة اسهل من التعدّي على الملكيات الخاصة."
وأضاف: "حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات".
