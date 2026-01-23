سعيد: حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات

كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور عبر منصة "اكس": "إذا بقيت نسبياً مشاعات خالية من التعديات بالمقارنة مع الجنوب مثلاً لان ملكيتها تعود لاهالي القرى و ليس للدولة أي التعدي على ملكية الدولة اسهل من التعدّي على الملكيات الخاصة."

وأضاف: "حافظوا على المشاعات حتى تحافظوا على هويات القرى و البلدات".