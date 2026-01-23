آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد

أفادت صفحة Weather Of Lebanon المتخصصة بالأحوال الجوية عبر صفحتها على "فيسسبوك" ان تدفق تيارات رطبة نحو شرق المتوسط ما زال يؤثر على بطقس متقلب بين فترات من الصحو واخرى ممطرة بشكل محلي وضعيفة الفعالية من حيث البرودة والهطول اجمالاً .



وبحسب الصفحة، يستمر الطقس متقلباً اليوم الجمعة وغدا السبت قبل ان يستقر الطقس الاحد يليه منخفض جوي سريع يتوجه من فوق الجزر ويؤثر على لبنان يوم الاربعاء المقبل وبفعالية ضعيفة أيضاً فيما تبقى الرياح الباردة بعيدة عن منطقتنا.



من جهتها، أقادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلبا وماطرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث يستقر تدريجيًا لغاية يوم الثلاثاء المقبل حيث من المتوقّع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي مصدره ويحمل معه أمطار، وثلوج، عواصف رعدية ورياح ناشطة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً الظهر.



السبت:

غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة النهارية وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل كما تنخفض درجات الحرارة الليلية بشكل إضافي، يبقى إحتمال تساقط بعض الأمطار والثلوج الخفيفة المتفرقة (الثلوج ١٨٠٠ متر وما فوق) خلال النهارثم يستقّر الطقس ليلاً. كما نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية إعتبارًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.



الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ليلاً خاصة جنوب البلاد.

الإثنين:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .







