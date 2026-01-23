تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
معركة زحلة "على مقعد واحد"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
23-01-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير المعطيات الاحصائية إلى أن المعركة
الانتخابية
في
قضاء زحلة
قد تنحصر فعليًا على مقعد واحد من أصل سبعة، وذلك تبعًا للتحالفات.
أما القوى التي يُعدّ فوزها شبه محسوم فهي" تحالف
الكتائب
والقوات"،
الثنائي
الشيعي
، والنائب
ميشال ضاهر
. كما يبقى احتمال عودة "
التيار الوطني الحر
" قائمًا في حال تمكّنه من تأمين الحاصل الانتخابي عبر تحالفه مع "
حزب الله
"وهذا الأمر لن يحسم قبل البتّ بموضوع إجراء الانتخابات في موعدها.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
معركة زحلة النيابية: القوات تواجه معظم القوى السياسية
Lebanon 24
معركة زحلة النيابية: القوات تواجه معظم القوى السياسية
23/01/2026 14:13:48
23/01/2026 14:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
درغام: لا معركة على المقعد الأرثوذكسي في عكار
Lebanon 24
درغام: لا معركة على المقعد الأرثوذكسي في عكار
23/01/2026 14:13:48
23/01/2026 14:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
Lebanon 24
السفير الأميركي يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
23/01/2026 14:13:48
23/01/2026 14:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": طريق ضهر البيدر و ترشيش زحلة سالكتين امام كافة المركبات
Lebanon 24
"التحكم المروري": طريق ضهر البيدر و ترشيش زحلة سالكتين امام كافة المركبات
23/01/2026 14:13:48
23/01/2026 14:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
ميشال ضاهر
الانتخابية
قضاء زحلة
حزب الله
الكتائب
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
العثور على جثة في حارة صور القديمة
Lebanon 24
العثور على جثة في حارة صور القديمة
07:02 | 2026-01-23
23/01/2026 07:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب أصحاب المحطات يطلق "صرخة معاناة القطاع" ويؤكد الوصول إلى حافة الهاوية
Lebanon 24
نقيب أصحاب المحطات يطلق "صرخة معاناة القطاع" ويؤكد الوصول إلى حافة الهاوية
07:00 | 2026-01-23
23/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية
Lebanon 24
ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية
06:55 | 2026-01-23
23/01/2026 06:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش النهر... كمين مُحكم لقوى الأمن وتوقيف شخصين
Lebanon 24
في كورنيش النهر... كمين مُحكم لقوى الأمن وتوقيف شخصين
06:43 | 2026-01-23
23/01/2026 06:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات.. "الحزب" غير معني بها؟
Lebanon 24
تحركات.. "الحزب" غير معني بها؟
06:40 | 2026-01-23
23/01/2026 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
07:02 | 2026-01-23
العثور على جثة في حارة صور القديمة
07:00 | 2026-01-23
نقيب أصحاب المحطات يطلق "صرخة معاناة القطاع" ويؤكد الوصول إلى حافة الهاوية
06:55 | 2026-01-23
ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية
06:43 | 2026-01-23
في كورنيش النهر... كمين مُحكم لقوى الأمن وتوقيف شخصين
06:40 | 2026-01-23
تحركات.. "الحزب" غير معني بها؟
06:34 | 2026-01-23
لقاءات وزارية ودبلوماسية للرئيس عون
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 14:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 14:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 14:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24