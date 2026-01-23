تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

معركة زحلة "على مقعد واحد"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-01-2026 | 04:15
معركة زحلة على مقعد واحد
تشير المعطيات الاحصائية إلى أن المعركة الانتخابية في قضاء زحلة قد تنحصر فعليًا على مقعد واحد من أصل سبعة، وذلك تبعًا للتحالفات. 
أما القوى التي يُعدّ فوزها شبه محسوم فهي" تحالف الكتائب والقوات"، الثنائي الشيعي، والنائب ميشال ضاهر. كما يبقى احتمال عودة "التيار الوطني الحر" قائمًا في حال تمكّنه من تأمين الحاصل الانتخابي عبر تحالفه مع "حزب الله"وهذا الأمر لن يحسم قبل البتّ بموضوع إجراء الانتخابات في موعدها.
 
المصدر: لبنان 24
