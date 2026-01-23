عون يستعرض مع سلامة ولحود الأجندة الثقافية والسياحية للأشهر المقبلة

عرض رئيس الجمهورية عرض مع ووزيرة السياحة لورا مواضيع تتعلّق بعمل الوزارتين، ولا سيّما النشاطات الثقافية والسياحية المشتركة المقرّر تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.

