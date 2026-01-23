بحصلي يُنوّه بالتعاون الإيجابي مع وزراة الإقتصاد وإدارة مرفأ بيروت لمعالجة موضوع إخراج البضائع



أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية، برئاسة ، بياناً اليوم نوّهت فيه بالتحرّك السريع الذي قامت به ، ممثّلةً بالوزير ، وبالتعاون مع رئيس ومدير عام مرفأ مروان النفي، لمعالجة مسألة تأخّر إنجاز معاملات إخراج البضائع من مرفأ بيروت، الناتجة عن إضراب موظفي .

وأكد بحصلي أنّ التعاون القائم مع والتجارة، بشخص الوزير البساط والمدير العام ، هو تعاون مميّز وبنّاء، مشيراً إلى أنّ النقابة تعلّق آمالاً كبيرة على مجلس الجديد ورئيسه النفي لإحداث نقلة نوعية في عمل المرفأ وتطوير خدماته.

وختم بحصلي آملاً أنّ يعود العمل إلى طبيعته في مرفأ بيروت نتيجة الإجراءات المتّخذة.

