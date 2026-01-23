تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بحصلي يُنوّه بالتعاون الإيجابي مع وزراة الإقتصاد وإدارة مرفأ بيروت لمعالجة موضوع إخراج البضائع
Lebanon 24
23-01-2026
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية، برئاسة
هاني بحصلي
، بياناً اليوم نوّهت فيه بالتحرّك السريع الذي قامت به
وزارة الاقتصاد والتجارة
، ممثّلةً بالوزير
عامر البساط
، وبالتعاون مع رئيس ومدير عام مرفأ
بيروت
مروان النفي، لمعالجة مسألة تأخّر إنجاز معاملات إخراج البضائع من مرفأ بيروت، الناتجة عن إضراب موظفي
الإدارة العامة
.
وأكد بحصلي أنّ التعاون القائم مع
وزارة الاقتصاد
والتجارة، بشخص الوزير البساط والمدير العام
محمد أبو حيدر
، هو تعاون مميّز وبنّاء، مشيراً إلى أنّ النقابة تعلّق آمالاً كبيرة على مجلس
إدارة مرفأ بيروت
الجديد ورئيسه النفي لإحداث نقلة نوعية في عمل المرفأ وتطوير خدماته.
وختم بحصلي آملاً أنّ يعود العمل إلى طبيعته في مرفأ بيروت نتيجة الإجراءات المتّخذة.
