Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

رئيس التقدمي الاشتراكي يعتمد هيكلة اللجان المركزية استعداداً للاستحقاق النيابي

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:55
رئيس التقدمي الاشتراكي يعتمد هيكلة اللجان المركزية استعداداً للاستحقاق النيابي
رئيس التقدمي الاشتراكي يعتمد هيكلة اللجان المركزية استعداداً للاستحقاق النيابي photos 0
أقر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط النظام الداخلي للجنة الانتخابية المركزية في التقدمي، استكمالاً لتحضيرات الحزب التقدمي الاشتراكي للاستحقاق النيابي المقبل.

ومع دخول اللجنة الانتخابية المركزية المرحلة الثانية من خطتها القائمة على عقد اجتماعات على مستوى وكالات الداخلية والقطاعات الحزبية، وقّع رئيس الحزب النائب جنبلاط سلسلة قرارات تنظيمية مرتبطة بعمل اللجنة الانتخابية المركزية، أبرزها إقرار النظام الداخلي، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتأليف لجان مركزية، وذلك بناءً على اقتراح رُفع إليه من رئيس اللجنة الانتخابية المركزية الدكتور وليد صافي. (الوكالة الوطنية)
 
IOS
Android
