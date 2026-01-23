حيدر بحث وسفير الصين في سًبل مساعدة بلاده لبنان باعادة الاعمار

استقبل وزير العمل في مكتبه السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ على راس وفد من السفارة، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وما يمكن ان تقدمه من مشاريع لوزارة العمل في شتى المجالات، اضافة الى المساعدات التي يمكن ان تقدمها ايضا في سبيل ، لا سيما البنى التحتية ، مما يساهم في نهضة .







واستقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ برئاسة ناجي ألشبير وجرى البحث في موضوع سائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 21 طناً. وتمنى الوفد على الوزير المساعدة لإعطاء الإجازات للسائقين الأجانب في هذه المرحلة.

