بعد فشل مُحاولة الإغتيال... هذا ما تشهده أجواء بلدات بقاعيّة

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرات مسيّرة تُحلّق بشكلٍ كثيفٍ في أجواء ودورس وسرعين والنبي شيت والحلانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العدوّ الإسرائيليّ فشل في اغتيال أحد الأشخاص في ودورس، بعد استهدافه مرتين.