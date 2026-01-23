تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:55
ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية
ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية photos 0
التقى النائب أحمد الخير اليوم،الرئيس نجيب ميقاتي، في دارته في طرابلس، يرافقه رئيس جمعية "سبل السلام" الشيخ رسلان ملص، ونائب رئيس رابطة مختاري المنية المختار عبد القادر عوض.

جرى خلال اللقاء عرضٌ مفصّل لمشروع مركز سبل السلام الطبي الذي تعمل الجمعية على تنفيذه في منطقة المنية.

وأبدى الرئيس ميقاتي إعجابه بالجهود المبذولة وبالدور الإنساني والصحي الذي تضطلع به الجمعية. 

كما أثنى على مساعي النائب أحمد الخير ومتابعته الحثيثة لما فيه مصلحة أبناء المنية الادارية سياسياً وإنمائياً.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24