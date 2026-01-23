ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية

التقى النائب أحمد الخير اليوم، ، في دارته في ، يرافقه رئيس جمعية "سبل السلام" الشيخ رسلان ملص، ونائب مختاري المختار عبد عوض.جرى خلال اللقاء عرضٌ مفصّل لمشروع مركز سبل السلام الطبي الذي تعمل الجمعية على تنفيذه في منطقة المنية.وأبدى إعجابه بالجهود المبذولة وبالدور الإنساني والصحي الذي تضطلع به الجمعية.كما أثنى على مساعي النائب أحمد الخير ومتابعته الحثيثة لما فيه مصلحة أبناء المنية الادارية سياسياً وإنمائياً.