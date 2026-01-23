أمن الدولة توقف سوريين في إنطلياس لحيازة رخص سوق سورية مزوّرة

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "أوقفت دورية من الإقليمية - بتاريخ 20/1/2026، السوريين (م. ع.) و(ع. ع.) في محلة إنطلياس،بجرم حيازة دفاتر سوق مزوّرة. وخلال التحقيق تبين ان الموقوفين يقومان بتأمين رخص سير سورية مزورة لعدد من السوريين المقيمين في وقد جرى ضبط المستندات المزوّرة الموجودة بحوزتهما. أُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة المختص".

