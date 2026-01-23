معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس

في متابعة لمُحاولة الإغتيال التي حصلت اليوم في ، علم " "، أنّ المُستهدف وهو شخصيّة فلسطينيّة، شعر بأنّ هناك مسيّرة إسرائيليّة تُلاحقه، فألقى الهاتف الذي كان بحوزته وهرب، ف عمدت الطائرة إلى استهداف المكان الذي رمى فيه هاتفه في .



