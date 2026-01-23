تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
23-01-2026
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في متابعة لمُحاولة الإغتيال التي حصلت اليوم في
بعلبك
، علم "
لبنان 24
"، أنّ المُستهدف وهو شخصيّة فلسطينيّة، شعر بأنّ هناك مسيّرة إسرائيليّة تُلاحقه، فألقى الهاتف الذي كان بحوزته وهرب، ف
عمدت الطائرة إلى استهداف المكان الذي رمى فيه هاتفه في
مجدلون
.
واستمرّت المسيّرة بمُلاحقة هدفها بعدما استقلّ سيارة، ودخل إلى أحد الأحياء قرب مستشفى دار الامل الجامعيّ في بلدة دورس، حيث تمّ إستهدافه من جديد، لكن الصاروخ لم يُصبه.
