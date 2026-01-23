تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

توقيف مروّج مخدّرات في كورنيش النهر بعد كمين محكم

Lebanon 24
23-01-2026 | 10:25
توقيف مروّج مخدّرات في كورنيش النهر بعد كمين محكم
توقيف مروّج مخدّرات في كورنيش النهر بعد كمين محكم photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي.

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة كورنيش النهر / تقاطع الدخوليّة، على متن سيّارة نوع «كيا ريو» لونها أحمر.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، جرى تحديد مكان وجود السّيّارة، حيث نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في المحلّة المذكورة، أسفر عن ضبط السّيّارة وتوقيف سائقها، ويُدعى م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني).

ضُبط معه كميّة من المواد المخدّرة، موضّبة ومعدّة للتّرويج.

أودع الموقوف مع السّيّارة والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
شعبة العلاقات

كورنيش النهر

القضاء ا

كيا ريو

القضاء

بيروت

لبنان

المعن

