مرقص يستقبل رودولف هلال ويطّلع على تحضيرات ورشة إعلامية متخصصة

استقبل المحامي د. الإعلامي ، الذي أطلعه على التحضيرات التي يجريها لتنظيم ورشة إعلامية متخصصة، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي.



وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على واقع الإعلام والتحديات التي يواجهها في والعالم العربي، لا سيما في ما يتعلق بقضايا المصداقية، والتحول الرقمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تطوير أدوات العمل الإعلامي وتعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع، من خلال جلسات حوارية وتدريبية يشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين.



وخلال اللقاء أثنى الوزير على مثل هذه المبادرات، مبديا" تشجيعه لإقامة مثل هذه النشاطات، لما لها من أهمية على صعيد ودوره في نقل الحقيقة وبناء الوعي ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي في ظل التطور الرقمي المتسارع". (الوكالة الوطنية)

