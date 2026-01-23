تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مرقص يستقبل رودولف هلال ويطّلع على تحضيرات ورشة إعلامية متخصصة

Lebanon 24
23-01-2026 | 10:27
مرقص يستقبل رودولف هلال ويطّلع على تحضيرات ورشة إعلامية متخصصة
مرقص يستقبل رودولف هلال ويطّلع على تحضيرات ورشة إعلامية متخصصة photos 0
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الإعلامي رودولف هلال، الذي أطلعه على التحضيرات التي يجريها لتنظيم ورشة إعلامية متخصصة، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي.

وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على واقع الإعلام والتحديات التي يواجهها في لبنان والعالم العربي، لا سيما في ما يتعلق بقضايا المصداقية، والتحول الرقمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تطوير أدوات العمل الإعلامي وتعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع، من خلال جلسات حوارية وتدريبية يشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين.

وخلال اللقاء أثنى الوزير مرقص على مثل هذه المبادرات، مبديا" تشجيعه لإقامة مثل هذه النشاطات، لما لها من أهمية على صعيد الإعلام المسؤول ودوره في نقل الحقيقة وبناء الوعي ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي في ظل التطور الرقمي المتسارع". (الوكالة الوطنية)
