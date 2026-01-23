وفد المهندسين المتقاعدين في الشمال يطرح مطالبه أمام النائب كبارة

أعلنت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في برئاسة المهندس غسان مهدي، أن وفدا من الهيئة "زار عضو هيئة النائب ، وتمنى عليه دعم مطلبي الهيئة:



1- مشروع تعديل قانون ، الذي اقترحته الرابطة وقدمته لسعادته، والذي يهدف إلى تمثيل المتقاعدين في إدارة الصندوق التقاعدي، وفي لجنة مراقبة هذا الصندوق، ولجنة الإشراف على صندوق التقديمات الاجتماعية، وفي هيئة المندوبين، وإعطاء حق الانتخاب للمهندس المتقاعد، وتحسين نسبة المعاش التقاعدي لأرامل المهندسين المتوفين.



2- استعادة أموال نقابة المهندسين في الشمال، وهي تتخطى الـ ١١ مليون دولار. هذا الأمر ينطبق على جميع نقابات المهن الحرة، التي يعاني فيها المتقاعدون من معاش زهيد وتأمين صحي مكلف جدا. بهذه الأموال التي، لم يلحظ استعادتها مشروع قانون المالية، تستطيع النقابات تحسين أوضاع متقاعديها".



وأشار البيان الى أن كبارة "رحب بالرابطة وأبدى استعداده للدعم والمساعدة، مشيرا في ما يتعلق بالمطلب الأول الى أنه سيتصل بزملائه النواب لتأليف مجموعة داخل المجلس لتقديم المشروع ودعمه، وبأنه سيجتمع لهذا الغرض، بنقيبي المهندسين في الشمال وبيروت. وبالنسبة للمطلب الثاني، أوضح أن مجلس النواب لن يوافق على الارجح على مشروع قانون الفجوة المالية، نظرا لكثرة ملاحظات النواب عليه، وللشوائب العديدة التي تعتريه. لكنه وعد بأنه خلال مناقشة القانون في مجلس النواب، سيطرح مطالب المتقاعدين".



ولفت البيان الى أن "الهيئة لفتت النائب كبارة إلى أن المودعين يتطلعون إلى استرجاع ودائعهم. لكن مشروع القانون المقترح يطبق معيار المئة الف دولار على أي صندوق. وهذا شيء غير مقبول، لأن حساب الصندوق ليس حسابا فرديا، إنما لمئات الأشخاص المشاركين فيه. وقد شكرت الهيئة النائب كبارة واتفقا على الالتقاء مجددا لمتابعة المطالب".

