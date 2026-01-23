نقابة محامي طرابلس كلفت السي أبي فرح تمثيلها أمام ديوان نقابة بيروت

كلّفت في المحامية السي أبي فرح بتمثيل النقابة أمام ، وذلك بموجب القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2025/11/25 عن في طرابلس الأستاذ مروان .وأوضحت النقابة أ"نّ هذا التكليف يأتي استنادًا إلى المادة 60 من مهنة المحاماة، على أن تتولى أبي فرح المهام المطلوبة حتى 2026/06/01".كما أشارت إلى "أن اختيارها جاء لما تتمتع به من حرص على خدمة النقابة، ورصانة واتزان، وعلاقات جيدة مع الزملاء والقضاة والموظفين، مع التشديد على ضرورة التعاون مع مفوض قصر العدل.وفي السياق نفسه، عينت نقَابة المحَامين في بَيروت، كلا من : الأستاذة ايليز اسطفان تامر، الأستاذة ريتا فوزي البراكس والياس يوسف ، عملا بالفقرة / ٤/ من المادة / ٦٠/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ممثلين للنقابة في الدائرة القضائية في ، متمنية لهم "النجاح في المهام الموكلة".