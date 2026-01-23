تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نقابة محامي طرابلس كلفت السي أبي فرح تمثيلها أمام ديوان نقابة بيروت

Lebanon 24
23-01-2026 | 10:46
نقابة محامي طرابلس كلفت السي أبي فرح تمثيلها أمام ديوان نقابة بيروت
نقابة محامي طرابلس كلفت السي أبي فرح تمثيلها أمام ديوان نقابة بيروت photos 0
كلّفت نقابة المحامين في طرابلس المحامية السي أبي فرح بتمثيل النقابة أمام ديوان نقابة المحامين في بيروت، وذلك بموجب القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2025/11/25 عن نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ مروان ضاهر.

وأوضحت النقابة أ"نّ هذا التكليف يأتي استنادًا إلى المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، على أن تتولى أبي فرح المهام المطلوبة حتى 2026/06/01".

كما أشارت إلى "أن اختيارها جاء لما تتمتع به من حرص على خدمة النقابة، ورصانة واتزان، وعلاقات جيدة مع الزملاء والقضاة والموظفين، مع التشديد على ضرورة التعاون مع مفوض قصر العدل.

وفي السياق نفسه، عينت نقَابة المحَامين في بَيروت، كلا من : الأستاذة ايليز جورج اسطفان تامر، الأستاذة ريتا فوزي البراكس والياس يوسف الهندي، عملا بالفقرة / ٤/ من المادة / ٦٠/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ممثلين للنقابة في الدائرة القضائية في زحلة، متمنية لهم "النجاح في المهام الموكلة".
 
