الخازن: لبنان بحاجة إلى التضامن الوطني والالتزام بالمسؤولية

استنكر الوزير السابق ، الحملة ضدّ رئيس الجمهورية ، قائلاً إنّ "العام الأول من عهد الرئيس، أثبت حساً وطنياً عالياً وحرصاً كبيراً على المؤسسات ومنطق الدولة، في وقت يحتاج فيه إلى الوحدة والعمل الجاد لحماية استقراره ومواجهة التحديات الكبرى".



أضاف: "إن اللبنانيين لم يعودوا قادرين على تحمل المناكفات السياسية وتأجيل الحلول لمعاناتهم اليومية، وأي محاولة لإشعال النزاعات لأجل أجندات سياسية أو خارجية هي أمر مرفوض بكل وضوح. لذلك، ندعو جميع الأطراف إلى الكفّ فوراً عن الحملات السياسية، مراعاةً لأوجاع المواطنين ورأفةً بهم، ودرءاً لأي فتنة يسعى إليها أعداء لبنان لضرب وحدته واستقراره".