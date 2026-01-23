الجيش: الإعلاميون ملزمون بالحصول على ترخيص للتصوير

تلقت من في قيادة البيان الآتي:



"إلى السادة الاعلاميين،



نلفت عنايتكم إلى أن القرارات التي اتخذها منذ العام 1991 تكلف الجيش تطبيق التدابير الأمنية الشاملة في مختلف المناطق ، بهدف حفظ الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي. وتأتي في هذا السياق الإجراءات النافذة التي تقضي بضرورة الاستحصال على ترخيص تصوير من – مديرية التوجيه قبل المباشرة بالتصوير ضمن الأراضي اللبنانية.



ونظرًا إلى الأوضاع الدقيقة التي يمر بها ولا سيما المناطق الحدودية، تشدد قيادة الجيش على ضرورة الالتزام بإجراءات الاستحصال على ترخيص تصوير لحسن سير العمل والتنسيق مع الوحدات المنتشرة.



يمكن الاستحصال على ترخيص التصوير من خلال إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb

