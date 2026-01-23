تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الجيش: الإعلاميون ملزمون بالحصول على ترخيص للتصوير
Lebanon 24
23-01-2026
|
13:02
تلقت
نقابة محرري الصحافة اللبنانية
من
مديرية التوجيه
في قيادة
الجيش اللبناني
البيان الآتي:
"إلى السادة الاعلاميين،
نلفت عنايتكم إلى أن القرارات التي اتخذها
مجلس الوزراء
منذ العام 1991 تكلف الجيش تطبيق التدابير الأمنية الشاملة في مختلف المناطق
اللبنانية
، بهدف حفظ الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي. وتأتي في هذا السياق الإجراءات النافذة التي تقضي بضرورة الاستحصال على ترخيص تصوير من
قيادة الجيش
– مديرية التوجيه قبل المباشرة بالتصوير ضمن الأراضي اللبنانية.
ونظرًا إلى الأوضاع الدقيقة التي يمر بها
لبنان
ولا سيما المناطق الحدودية، تشدد قيادة الجيش على ضرورة الالتزام بإجراءات الاستحصال على ترخيص تصوير لحسن سير العمل والتنسيق مع الوحدات المنتشرة.
يمكن الاستحصال على ترخيص التصوير من خلال إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb
Advertisement
