الحجيري: التضييق على الإعلاميين إنزلاق خطير

حذر رئيس "حركة النصر عمل" النائب ملحم الحجيري في بيان، من "التضييق على الحريات الإعلامية والعامة ومحاولات خنقها من قبل الميمون وحكومة إذلال اللبنانين وبعض المسيسة، وهو انزلاق خطير سيكون له تداعيات كبيرة".

ورأى ان "استدعاء إعلاميين للتحقيق معهم لا لجرم ارتكبوه إنما بسبب موقفهم ونقدهم لسلطة تقدم فروض الطاعة العمياء للوحش الأميركي، يشكل انتهاكاً متمادياً وتعرضاً لحرية الفكر والتعبير وإبداء الرأي وهو حق مقدس للجميع كفله والقانون وليس هبة من أحد".

وتابع: "ان إستهداف الحريات في واستخدام لتكميم الأفواه لسياسات انبطاح السلطة السياسية أمام المشروع الأميركي ولتصفية حساباتها السياسية ومحاولات ترهيب قوى ، يؤكد على توجه سلطوي لتعميم سياسات قمعية ومصادرة الرأي، وهو أمر مرفوض ولن نقبل به".

وختم: "كنا ننتظر أن يبادر القضاء إلى استدعاء سياسيين وحزبيين واعلاميين للتحقيق معهم على خلفية تصريحاتهم المحرضة ومواقفهم الفئوية والعنصرية والفتنوية المهددة للسلم الأهلي والاستقرار والوحدة الوطنية، وفيها مس بمكون وطني لبناني، وهي مواقف ودعوات وصلت حد المجاهرة بدعوة العدو إلى المزيد من ممارسة إجرامه وقتله للبنانيين وتدمير قراهم، لكن لا القضاء ولا الأجهزة قد حركوا ساكناً، بدل ملاحقة هؤلاء وإنزال أشد بهم"