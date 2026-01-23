تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحجيري: التضييق على الإعلاميين إنزلاق خطير

Lebanon 24
23-01-2026 | 13:54
الحجيري: التضييق على الإعلاميين إنزلاق خطير
حذر رئيس "حركة النصر عمل" النائب ملحم الحجيري في بيان، من "التضييق على الحريات الإعلامية والعامة ومحاولات خنقها من قبل العهد الميمون وحكومة إذلال اللبنانين وبعض السلطة القضائية المسيسة، وهو انزلاق خطير سيكون له تداعيات كبيرة".
 
ورأى ان "استدعاء إعلاميين للتحقيق معهم لا لجرم ارتكبوه إنما بسبب موقفهم ونقدهم لسلطة تقدم فروض الطاعة العمياء للوحش الأميركي، يشكل انتهاكاً متمادياً وتعرضاً لحرية الفكر والتعبير وإبداء الرأي وهو حق مقدس للجميع كفله الدستور والقانون وليس هبة من أحد".
 
وتابع: "ان إستهداف الحريات في لبنان واستخدام القضاء لتكميم الأفواه المعارضة لسياسات انبطاح السلطة السياسية أمام المشروع الأميركي الصهيوني ولتصفية حساباتها السياسية ومحاولات ترهيب قوى المقاومة، يؤكد على توجه سلطوي لتعميم سياسات قمعية ومصادرة الرأي، وهو أمر مرفوض ولن نقبل به".
 
وختم: "كنا ننتظر أن يبادر القضاء إلى استدعاء سياسيين وحزبيين واعلاميين للتحقيق معهم على خلفية تصريحاتهم المحرضة ومواقفهم الفئوية والعنصرية والفتنوية المهددة للسلم الأهلي والاستقرار والوحدة الوطنية، وفيها مس بمكون وطني لبناني، وهي مواقف ودعوات وصلت حد المجاهرة بدعوة العدو إلى المزيد من ممارسة إجرامه وقتله للبنانيين وتدمير قراهم، لكن لا القضاء ولا الأجهزة قد حركوا ساكناً، بدل ملاحقة هؤلاء وإنزال أشد العقوبات بهم"
