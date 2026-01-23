تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-01-2026 | 16:15
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف photos 0
وسط الحديث عن اقتراب موعد هجوم أميركي على إيران، شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً قياسياً، إذ اقتربت أونصة الذهب من معدل الـ5000 دولار، فيما بلغت أونصة الفضة الـ100 دولار.
 

وتعليقاً على هذه القفزة في الأسعار، يقول الخبير المالي والاقتصاديّ الدّكتور بلال علامة لـ"لبنان24" إن "التوترات أو الحديث عن ضربة أو التهيئة لهجوم، كلها أمور ستساهم بارتفاع أسعار الذهب والفضة والمعادن الأخرى بسرعة كبيرة".
 

علامة قال إن "الاتجاه الطبيعي لأسعار المعادن هو تصاعدي"، مشيراً إلى أن "تراجع الدولار نتيجة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُختلفة، ساهمت بصعود سعر الذهب عالمياً"، وأضاف: "حادثة اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسعي أميركا للاسحتواذ على غرينلاد وغيرها من الأمور، كلها جعلت من المعادن مقصداً للمستثمرين، وبالتالي الهروب من العملات".
 

وأوضحَ علامة أن "بلداناً تمتلك مخزوناً من الذهب لاسيما الصين والهند، أعلنت عن نقص بالمعروض لديها فيما وضعت قيوداً على عرض الذهب والفضة، الأمر الذي سيؤدي إلى اتجاه الأسعار صعوداً لاسيما عند حصول أي اهتزاز جيوسياسي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
