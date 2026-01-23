تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-01-2026
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط الحديث عن اقتراب موعد هجوم أميركي على
إيران
، شهدت أسعار
الذهب
والفضة ارتفاعاً قياسياً، إذ اقتربت أونصة الذهب من معدل الـ5000 دولار، فيما بلغت أونصة الفضة الـ100 دولار.
وتعليقاً على هذه القفزة في الأسعار، يقول الخبير المالي والاقتصاديّ الدّكتور بلال علامة لـ
"
لبنان24
"
إن "التوترات أو الحديث عن ضربة أو التهيئة لهجوم، كلها أمور ستساهم بارتفاع أسعار الذهب والفضة والمعادن الأخرى بسرعة كبيرة".
علامة قال إن "الاتجاه الطبيعي لأسعار
المعادن
هو تصاعدي"، مشيراً إلى أن "تراجع الدولار نتيجة قرارات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المُختلفة، ساهمت بصعود سعر الذهب عالمياً"، وأضاف: "حادثة اختطاف
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وسعي أميركا للاسحتواذ على غرينلاد وغيرها من الأمور، كلها جعلت من المعادن مقصداً للمستثمرين، وبالتالي الهروب من العملات".
وأوضحَ علامة أن "بلداناً تمتلك مخزوناً من الذهب لاسيما
الصين
والهند، أعلنت عن نقص بالمعروض لديها فيما وضعت قيوداً على عرض الذهب والفضة، الأمر الذي سيؤدي إلى اتجاه الأسعار صعوداً لاسيما عند حصول أي اهتزاز جيوسياسي".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
إنهيار مبنى سكني في القبّة
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكني في القبّة
20:56 | 2026-01-23
23/01/2026 08:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية ألقت عبوة متفجّرة في ميس الجبل
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية ألقت عبوة متفجّرة في ميس الجبل
18:19 | 2026-01-23
23/01/2026 06:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تم إخلاء سكانه.. صور لمبنى مهدد بالسقوط في طرابلس
Lebanon 24
تم إخلاء سكانه.. صور لمبنى مهدد بالسقوط في طرابلس
16:56 | 2026-01-23
23/01/2026 04:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميل: حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مسألة السلاح
Lebanon 24
نديم الجميل: حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مسألة السلاح
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
