إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف

وسط الحديث عن اقتراب موعد هجوم أميركي على ، شهدت أسعار والفضة ارتفاعاً قياسياً، إذ اقتربت أونصة الذهب من معدل الـ5000 دولار، فيما بلغت أونصة الفضة الـ100 دولار.



وتعليقاً على هذه القفزة في الأسعار، يقول الخبير المالي والاقتصاديّ الدّكتور بلال علامة لـ" " إن "التوترات أو الحديث عن ضربة أو التهيئة لهجوم، كلها أمور ستساهم بارتفاع أسعار الذهب والفضة والمعادن الأخرى بسرعة كبيرة".



علامة قال إن "الاتجاه الطبيعي لأسعار هو تصاعدي"، مشيراً إلى أن "تراجع الدولار نتيجة قرارات الرئيس الأميركي المُختلفة، ساهمت بصعود سعر الذهب عالمياً"، وأضاف: "حادثة اختطاف وسعي أميركا للاسحتواذ على غرينلاد وغيرها من الأمور، كلها جعلت من المعادن مقصداً للمستثمرين، وبالتالي الهروب من العملات".



وأوضحَ علامة أن "بلداناً تمتلك مخزوناً من الذهب لاسيما والهند، أعلنت عن نقص بالمعروض لديها فيما وضعت قيوداً على عرض الذهب والفضة، الأمر الذي سيؤدي إلى اتجاه الأسعار صعوداً لاسيما عند حصول أي اهتزاز جيوسياسي".