وسط الطريق.. "ديلفري" يتعرض للسرقة في طرابلس

تعرض عامل دليفري قاصر يُدعى "م.ق" لعملية سلب أثناء قيامه بتوصيل طلبية "كريب" في محلة مستديرة المئتين - .

ووفق المصادر، فقد اقترب ملثمان على متن دراجة نارية من القاصر أوقفاه ثم اعتديا عليه بالضرب على رأسه باستخدام كعب مسدس، قبل أن تتم سرقة دراجته النارية.