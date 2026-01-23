في لبنان.. مجهول يسرق "مليار ليرة" من منزل سوريّ

تعرض منزل "س.ق" (سوري الجنسية)، لعملية سرقة فجر اليوم في محلة عن طريق الخلع والكسر.



وأقدم السارق على سرقة مبلغ مالي يقدر بمليار ومئتي مليون قبل أن يلوذ بالفرار.





وأفادت المصادر بأن الضحية قدّم شكوى رسمية إلى للتحقيق في الحادث وملاحقة السارق.