Najib Mikati
لبنان

في لبنان.. مجهول يسرق "مليار ليرة" من منزل سوريّ

Lebanon 24
23-01-2026 | 16:40
في لبنان.. مجهول يسرق مليار ليرة من منزل سوريّ
تعرض منزل "س.ق" (سوري الجنسية)، لعملية سرقة فجر اليوم في محلة جبل البداوي عن طريق الخلع والكسر.
 

وأقدم السارق على سرقة مبلغ مالي يقدر بمليار ومئتي مليون ليرة لبنانية قبل أن يلوذ بالفرار.


وأفادت المصادر بأن الضحية قدّم شكوى رسمية إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث وملاحقة السارق.
كركي: 210 مليار ليرة الدفعة الأولى من السلفات المالية للمستشفيات والأطبّاء
كركي: 185 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء
لجنة المال تبحث في فتح اعتماد بـ200 مليار ليرة
إعلام سوري: تحليق لطيران حربي مجهول في أجواء بادية الميادين جنوب شرقي محافظة دير الزور
الأجهزة الأمنية

ليرة لبنانية

جبل البداوي

منزل سوري

ليون لي

يون لي

