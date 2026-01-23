نديم الجميل: حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مسألة السلاح

أكد عضو كتلة ، النائب ، ان حل مشكلة يرتبط أساسا بحل مشكلة السلاح، مذكّرا بان ثمة اتفاقا وقّعه " "، ويجب ان يُنفّذ، معتبرا ان سياسة الهروب الى الأمام انتهت.

وانتقد الجميّل في حديث عبر ، تصريحات لـ"حزب الله"، الشيخ بالتهويل بالسلم الأهلي "كل ما دق الكوز بالجرة"، متسائلا: أين كان السلم الأهلي في الاغتيالات؟، وفي أحداث 7 أيار؟، وفي تفجير المرفإ؟...

وأضاف: "لا يجب الاتكال على لنزع السلاح، بل اتخاذ قرار ببناء دولة ذات سيادة بجيش واحد وسلاح واحد، وإلا فلا ثقة بالدولة ولا سيطرة على البلد". ورأى أن الجيش قادر على فرض الأمن والاستقرار، محذرا من تهديد وحدة الجيش عند كل استحقاق.

وعن "الميكانيزم"، قال ان الدولة ذهبت الى اللجنة من دون ان تعرف ما الذي تريده، ورأى انها تسرّعت بتسمية مدني فيها.

وأشار الى ان الوزير يوسف رجي يمثّل السلطة، وما يقوله هو تنفيذ لخطاب القسم والبيان الوزاري.

وعن الانتخابات النيابية، اعتبر ان الحديث عنها ما زال مبكرا، وان التحالفات تُبحث في حينها، منتقدا الحكومة على طريقة تصرفها،و مشددا على انه لن يوافق على التمديد، وان التأجيل التقني موضوع آخر.

وسأل: "من لم يقم بعمله خلال أربعة أشهر، هل سينجزه خلال شهر؟ وماذا سنفعل بالدائرة 16؟"، محذرا من ان هذا التصرف سيؤدي حكما الى تأجيل الانتخابات.

وختم بالإشارة الى ان الكتائب ستشارك في المبدأ في جلسات الموازنة، ولكن القرار النهائي يعود الى للحزب.