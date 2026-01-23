تم إخلاء سكانه.. صور لمبنى مهدد بالسقوط في طرابلس

جرت مؤخراً عملية إخلاء أحد المباني السكنية في - ، وذلك بعدما تبين أن البناء مهدد بالسقوط.

وعلى الأثر، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حفاظاً على سلامة القاطنين.