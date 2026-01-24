آخر خبر عن المبنى المُنهار في طرابلس.. إنقاذ شخصين ومواصلة البحث عن ناجين (فيديو)

تتواصل حتى الساعة عمليات البحث عن ناجين إثر انهيار أحد المباني فجر اليوم السبت في منطقة القبة شارع الجديد في .



وبعد مرور نحو 4 ساعات من المعاناة، تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج سيدة تُدعى هديل المير من تحت أنقاض المبنى المنهار ، ونُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة " ".



هذا وأعلن الصليب الأحمر أنه إثر انهيار المبنى تحركت فرق له الى المكان مدعمة بـ 6 سيارات اسعاف وفريق متخصص في البحث والانقاذ. وقد جرى سحب امرأة على قيد الحياة تم نقلها الى احدى مستشفيات المنطقة. وبحسب ما أفيد من معلومات أولية، فانه لا يزال باقي أفراد العائلة وهم رجل و٣ اطفال تحت الانقاض. وتعمل الفرق على متابعة البحث والانقاذ.



كما نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني في موقع الحادث، وتمكّنت من إنقاذ طفلة جرى نقلها إلى المستشفى، وحالتها مستقرة.



وشدّدت للدفاع المدني على ضرورة إخلاء موقع الانهيار وابتعاد المواطنين عنه، لتمكين العناصر من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، واستخدام الأجهزة المختصة لتحديد أماكن المواطنين المحتجزين تحت الأنقاض، وتسريع عمليات الإنقاذ.



إلى ذلك، أعطى العامة الدكتور ركان ناصر الدين توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في مدينة طرابلس شمال على نفقة الوزارة.



وحتى الساعة يفيد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن حادث انهيار المبنى أدى إلى إصابة مواطنين بجروح ونقلا إلى أحد مستشفيات المدينة.



ويتابع المركز منذ لحظة حصول الحادث، بالتنسيق مع الجهات الاسعافية المعنية، تطورات أعمال رفع الانقاض التي لا تزال مستمرة لإنقاذ الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.



، طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باكرا من والبلديات العميد احمد الحجار الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولاسيما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة . كما طلب فتح تحقيق في الاسباب التي أدت إلى سقوط المبنى لتحديد المسؤوليات .

بدوره، شدد الدكتور نواف سلام على ضرورة رفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة في السراي الحكومي وبلدية طرابلس وسائر الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة تولي قضية الأبنية المهددة بالانهيار في طرابلس أهمية قصوى، وتعمل على معالجتها وتأمين الأموال اللازمة لذلك بأسرع وقت. وقال: "حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تبقى أولوية مطلقة في عمل الحكومة."






