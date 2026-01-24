تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عون يتابع تطورات انهيار مبنى في طرابلس: لتكثيف أعمال الإغاثة لإنقاذ السكان
Lebanon 24
24-01-2026
|
00:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
حادثة انهيار المبنى السكني في محلة
القبة
في
طرابلس
فجر اليوم ، وطلب من
وزير الداخلية
والبلديات العميد
احمد الحجار
الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولاسيما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار ، والاستعانة بالجيش عند الضرورة . كما طلب فتح تحقيق في الاسباب التي أدت إلى سقوط المبنى لتحديد المسؤوليات .
العماد جوزاف عون
الصليب الأحمر
وزير الداخلية
احمد الحجار
جوزاف عون
الجمهوري
جمهورية
الحجار
تابع
