عون يتابع تطورات انهيار مبنى في طرابلس: لتكثيف أعمال الإغاثة لإنقاذ السكان

تابع رئيس الجمهورية حادثة انهيار المبنى السكني في محلة في فجر اليوم ، وطلب من والبلديات العميد الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولاسيما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار ، والاستعانة بالجيش عند الضرورة . كما طلب فتح تحقيق في الاسباب التي أدت إلى سقوط المبنى لتحديد المسؤوليات .

Advertisement