الجيش الاسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان.. تفجيرات وغارات ليلا على بليدا

نفذ الطيران الاسرائيلي من نوع "كواد كوبتر" مساء 3 عمليات تفجير في بلدة بليدا بواسطة عبوات متفجرة القيت من الجو على احد المباني، بحسب ما افادت مندوبة " ".وليلاً، استهدفت مسيّرة اسرائيلية جرافة على طريق البحصاصة في بلدة بليدا.