تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش الاسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان.. تفجيرات وغارات ليلا على بليدا

Lebanon 24
24-01-2026 | 00:33
A-
A+
الجيش الاسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان.. تفجيرات وغارات ليلا على بليدا
الجيش الاسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان.. تفجيرات وغارات ليلا على بليدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفذ الطيران الاسرائيلي من نوع "كواد كوبتر" مساء 3 عمليات تفجير في بلدة بليدا بواسطة عبوات متفجرة القيت من الجو على احد المباني، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وليلاً، استهدفت مسيّرة اسرائيلية جرافة على طريق البحصاصة في بلدة بليدا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الصوت الذي سمع في الجنوب ناتج عن تفجيرات للجيش واليونيفيل بين بليدا وعيترون من جهة سهل المحافر
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. تفجير إسرائيليّ في العديسة وكفركلا ليلاً
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي في موقع البياض الحدودي يطلق رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة بليدا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تفجير في محيط تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

البحصاص

لبنان

دوان

بليد

بواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-01-24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-24
Lebanon24
02:45 | 2026-01-24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-24
Lebanon24
02:27 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24