3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد

أفادت صفحة الأرصاد الجوية المتخصصة بالطقس عبر صفحتها على " " ان على موعد مع 3 منخفضات جوية خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني.المنخفض الأولمنخفض عادي وضعيف الفعالية، يبدأ اليوم السبت 24 كانون الثاني وينحسر 25 كانون الثاني.• أمطار ضعيفة إلى متوسطة• تساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع 1800 متر وما فوق بين الحين والآخر• فترات من الانفراجات الواسعة خلال النهار• أجواء باردة، خصوصًا خلال الليلالمنخفض الثانييمتد بين يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني ويوم الخميس 29 كانون الثاني، وهو منخفض متوسط الفعالية.• أمطار متفرقة غزيرة أحياناً• تساقط ثلوج على المرتفعات العالية• أجواء باردةالمنخفض الثالثحتى الآن، يُتوقع أن يكون منخفضًا عالي الفعالية ذو تأثيرات قطبية، وذلك بين يوم الجمعة 30 كانون الثاني ويوم السبت 31 كانون الثاني.• أمطار غزيرة• تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات العالية• تفاصيل إضافية ستُحدَّد لاحقًا.