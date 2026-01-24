3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد

أفادت صفحة الأرصاد الجوية المتخصصة بالطقس عبر صفحتها على "فيسبوك
" ان لبنان
على موعد مع 3 منخفضات جوية خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني.
المنخفض الأول
منخفض عادي وضعيف الفعالية، يبدأ اليوم السبت 24 كانون الثاني وينحسر يوم الأحد
25 كانون الثاني.
• أمطار ضعيفة إلى متوسطة
• تساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع 1800 متر وما فوق بين الحين والآخر
• فترات من الانفراجات الواسعة خلال النهار
• أجواء باردة، خصوصًا خلال الليل
المنخفض الثاني
يمتد بين يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني ويوم الخميس 29 كانون الثاني، وهو منخفض متوسط الفعالية.
• أمطار متفرقة غزيرة أحياناً
• تساقط ثلوج على المرتفعات العالية
• أجواء باردة
المنخفض الثالث
حتى الآن، يُتوقع أن يكون منخفضًا عالي الفعالية ذو تأثيرات قطبية، وذلك بين يوم الجمعة 30 كانون الثاني ويوم السبت 31 كانون الثاني.
• أمطار غزيرة
• تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات العالية
• تفاصيل إضافية ستُحدَّد لاحقًا.