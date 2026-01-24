تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد

Lebanon 24
24-01-2026 | 00:43
A-
A+
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت صفحة الأرصاد الجوية المتخصصة بالطقس عبر صفحتها على "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع 3 منخفضات جوية خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني. 

المنخفض الأول
منخفض عادي وضعيف الفعالية، يبدأ اليوم السبت 24 كانون الثاني وينحسر يوم الأحد 25 كانون الثاني.
 • أمطار ضعيفة إلى متوسطة
 • تساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع 1800 متر وما فوق بين الحين والآخر
 • فترات من الانفراجات الواسعة خلال النهار
 • أجواء باردة، خصوصًا خلال الليل

المنخفض الثاني
يمتد بين يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني ويوم الخميس 29 كانون الثاني، وهو منخفض متوسط الفعالية.
 • أمطار متفرقة غزيرة أحياناً
 • تساقط ثلوج على المرتفعات العالية
 • أجواء باردة

المنخفض الثالث
حتى الآن، يُتوقع أن يكون منخفضًا عالي الفعالية ذو تأثيرات قطبية، وذلك بين يوم الجمعة 30 كانون الثاني ويوم السبت 31 كانون الثاني.
 • أمطار غزيرة
 • تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات العالية
 • تفاصيل إضافية ستُحدَّد لاحقًا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظومة الجوية ستنقلب.. استعدوا لسلسلة منخفضات ستضرب لبنان اعتبارا من هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم الأحد

فيسبوك

لبنان

غزير

حيان

سبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-01-24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-24
Lebanon24
02:45 | 2026-01-24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-24
Lebanon24
02:27 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24