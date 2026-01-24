تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مصدر وزاري عن غراسيا القزي: أداؤها ممتاز
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-01-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر وزاري إنّ المعنيين بالتعيينات الأخيرة في
الجمارك
لا يولون أي أهمية للتصريحات "العشوائية"، ولا سيما تلك الصادرة في حق
المدير العام
غراسيا القزي
، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتمد اليوم على هذه التعيينات في إطار إصلاح الجهاز الجمركي، وتحديثه، وتحسين أدائه بما يجعله أكثر تطوراً وفاعلية.
وأوضح المصدر أنّ ما جرى لا يُعد ترفيعاً أو ترقية، بل هو مجرد تعيين لمدير عام في
المجلس الأعلى
ونقله إلى
المديرية العامة للجمارك
، معتبراً أنّ قرينة البراءة تبقى الأساس في كل ما يُثار، وأنّ ما يُقال قبل صدور أي قرار قضائي هو افتراء وظلم.
وختم المصدر بالقول إنّ أداء المديرة العامة جيّد وممتاز، مضيفاً: "لكل حادث حديث، وعندما يصدر القرار الظني في قضية انفجار المرفأ يُبنى على الشيء مقتضاه".
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عن تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك.. هذا ما قاله وزير العدل
Lebanon 24
عن تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك.. هذا ما قاله وزير العدل
24/01/2026 12:45:55
24/01/2026 12:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يرشقون مبنى إدارة الجمارك بالبندورة رفضًا لتعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك
Lebanon 24
"لبنان 24": أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يرشقون مبنى إدارة الجمارك بالبندورة رفضًا لتعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك
24/01/2026 12:45:55
24/01/2026 12:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وليم نون من أمام مبنى الجمارك: الرئيس عون وعدنا بالعدالة ومشكلتنا مع غراسيا القزي أنّها متّهمة قضائيًّا بملفّ انفجار 4 آب (MTV)
Lebanon 24
وليم نون من أمام مبنى الجمارك: الرئيس عون وعدنا بالعدالة ومشكلتنا مع غراسيا القزي أنّها متّهمة قضائيًّا بملفّ انفجار 4 آب (MTV)
24/01/2026 12:45:55
24/01/2026 12:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سبب اعتراض "القوات" على قانون الفجوة المالية.. مصدر وزاري يوضح
Lebanon 24
عن سبب اعتراض "القوات" على قانون الفجوة المالية.. مصدر وزاري يوضح
24/01/2026 12:45:55
24/01/2026 12:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
المديرية العامة للجمارك
المديرية العامة
المجلس الأعلى
المدير العام
غراسيا القزي
مديرية ال
الجمارك
القزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف
Lebanon 24
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف
05:35 | 2026-01-24
24/01/2026 05:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
05:28 | 2026-01-24
24/01/2026 05:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر
Lebanon 24
وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر
05:24 | 2026-01-24
24/01/2026 05:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
05:04 | 2026-01-24
24/01/2026 05:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
05:00 | 2026-01-24
24/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:35 | 2026-01-24
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف
05:28 | 2026-01-24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
05:24 | 2026-01-24
وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر
05:04 | 2026-01-24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
05:00 | 2026-01-24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
04:51 | 2026-01-24
كنعان: كل التضامن والدعم لعناصر الدفاع المدني التي تصارع باللحم الحي
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 12:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 12:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 12:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24