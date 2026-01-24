مصدر وزاري عن غراسيا القزي: أداؤها ممتاز

قال مصدر وزاري إنّ المعنيين بالتعيينات الأخيرة في لا يولون أي أهمية للتصريحات "العشوائية"، ولا سيما تلك الصادرة في حق ، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتمد اليوم على هذه التعيينات في إطار إصلاح الجهاز الجمركي، وتحديثه، وتحسين أدائه بما يجعله أكثر تطوراً وفاعلية.وأوضح المصدر أنّ ما جرى لا يُعد ترفيعاً أو ترقية، بل هو مجرد تعيين لمدير عام في ونقله إلى ، معتبراً أنّ قرينة البراءة تبقى الأساس في كل ما يُثار، وأنّ ما يُقال قبل صدور أي قرار قضائي هو افتراء وظلم.وختم المصدر بالقول إنّ أداء المديرة العامة جيّد وممتاز، مضيفاً: "لكل حادث حديث، وعندما يصدر القرار الظني في قضية انفجار المرفأ يُبنى على الشيء مقتضاه".