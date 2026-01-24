تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مع تقلّبات الأسعار ... "المتاجرة" بالذهب تنشط في لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-01-2026 | 01:45
مع تقلّبات الأسعار ... المتاجرة بالذهب تنشط في لبنان
مع تقلّبات الأسعار ... المتاجرة بالذهب تنشط في لبنان photos 0
بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب، تشهد الأسواق المحلية حركة نشطة في المتاجرة بالمعدن الأصفر، حيث يواكب عدد متزايد من المواطنين تقلّبات الأسعار بهدف تحقيق أرباح سريعة من فروقات البيع والشراء.

ويشير مصدر في مؤسسة "القرض الحسن" إلى أنّ الإقبال الحالي يتركّز بشكل أساسي من قبل أشخاص يملكون قطعاً ذهبية ويسعون إلى بيعها عند ارتفاع السعر، أو إعادة شرائها عند التراجع، في إطار متاجرة مدروسة تفرضها أوضاع السوق غير المستقرة.

وبحسب المصدر، فإن هذا التوجّه يعكس تحوّل الذهب من مجرد وسيلة ادّخار إلى أداة تداول، مع متابعة يومية للأسعار وترقّب لأي حركة صعود أو هبوط يمكن استثمارها، في ظل غياب بدائل استثمارية آمنة وواضحة في السوق المحلية.

 

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

