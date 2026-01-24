مع تقلّبات الأسعار ... "المتاجرة" بالذهب تنشط في لبنان

بين الارتفاع والانخفاض في أسعار ، تشهد حركة نشطة في المتاجرة بالمعدن الأصفر، حيث يواكب عدد متزايد من المواطنين تقلّبات الأسعار بهدف تحقيق أرباح سريعة من فروقات البيع والشراء.

ويشير مصدر في مؤسسة "القرض الحسن" إلى أنّ الإقبال الحالي يتركّز بشكل أساسي من قبل أشخاص يملكون قطعاً ذهبية ويسعون إلى بيعها عند ارتفاع السعر، أو إعادة شرائها عند التراجع، في إطار متاجرة مدروسة تفرضها أوضاع السوق غير المستقرة.

وبحسب المصدر، فإن هذا التوجّه يعكس تحوّل الذهب من مجرد وسيلة ادّخار إلى أداة تداول، مع متابعة يومية للأسعار وترقّب لأي حركة صعود أو هبوط يمكن استثمارها، في ظل غياب بدائل استثمارية آمنة وواضحة في السوق المحلية.