سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)

"للمرة الأولى في التاكسي سيتحدث مع الركّاب"، فعند دخولكم إلى سيارة "ليرة تاكسي" الذكية أنتم لا تركبون سيارة اجرة بالمفهوم الذي تعرفونه بل ستدخلون إلى تجربة نقل ذكية، إنسانية، وآمنة على حد سواء صُمّمت لتفكّر بكل راكب".



هكذا يتحدث المهندس هشام حُسامي الذي عُرف في السنوات الأخيرة من خلال صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل أيضا على الطاقة الشمسية حيث أطلق عام 2022 سيارة "ليرة" وهي أول سيارة كهربائية تم تصنيعها في لبنان والعالم العربي، ثم "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة تُصنع أيضا في لبنان، ويُطلق قريبا مشروع سيارات تاكسي "ليرة" التي تعمل على الطاقة الشمسية بهدف تحسين المواصلات وتقليل التلوّث وتعزيز سلامة الركاب.



يقول حسامي في حديث لـ "" ان "ليرة تاكسي" هي أول سيارة "تاكسي ذكي" تُقدَّم لأول مرة في لبنان والمنطقة، تعمل على الطاقة الشمسية ومجهّزة بتقنيات متطورة تُضاهي "، مشيرا إلى ان "الصناعة الوطنية المتطورة تثبت أن الابتكار اللبناني قادر على منافسة كبرى شركات النقل العالمية، ووضع لبنان في قلب مستقبل النقل الذكي".

ماذا عن مواصفاتها؟

يوضح حُسامي ان سيارة "ليرة" تاكسي ستكون مجهّزة بنظام دفع كهربائي مع ألواح شمسية مرِنة على السقف لدعم الشحن وتقليل استهلاك الطاقة، Wi-Fi مجاني لجميع الركاب، مقاعد مريحة ومستقلة لكل راكب، مساحة داخلية واسعة تتيح الحركة بسهولة، إضافة إلى شاشة بقياس 15 إنشا مثبتة في سقف السيارة، وبرّاد مياه مع قنينة مياه مجانية لكل راكب.



أما في ما يتعلق باستخدام والتقنيات المتقدمة، فهي مُجهزة بجهاز ترجمة فورية صوتية لأكثر من 80 لغة يتيح التواصل المباشر والسلس بين الراكب والسائق من دون أي عوائق لغوية.



نظام DSM ذكي لمراقبة سلوك السائق والتنبيه في حال النعاس، عدم ربط حزام الأمان، عدم التركيز أثناء القيادة، التدخين داخل السيارة.



إضافة إلى شاشة تحكم مركزية Android بقياس 10 إنشات، نظام Night Vision لتعزيز الرؤية الليلية ورفع مستوى الأمان، كما ان مرآة السائق مزوّدة بنظام Android.



ويُشير حسامي إلى ان "السيارة ستكون مُجهزة بعداد ذكي لاحتساب الاجرة حسب المسافة مع فاتورة مفصّلة للرحلة، وكاميرات مراقبة داخلية مع تسجيل كامل لمسار الرحلة ، إضافة إلى QR Code خاص يتيح للراكب معرفة بيانات السائق والمركبة، وكاميرا ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي مع شاشة مخصصة للراكب لضمان الأمان أثناء الصعود والنزول من السيارة".

الدفع والتواصل

وعن كيفة الدفع، يلفت حُسامي إلى وجود نظام دفع إلكتروني آمن عبر البطاقات، وجهاز لاسلكي يربط كافة سيارات "ليرة تاكسي" ببعضها يُتيح طلب أي سيارة والتواصل في حال تعذّر الاتصال.



وتتميز "ليرة تاكسي" ببعدٍ إنساني، فالسيارة مجهّزة بالكامل لذوي الاحتياجات الخاصة (مدخل ومنحدر خاص)، وهي مُناسبة للأمهات مع أطفالهن حيث يوجد جهاز انزلاق مخصص لعربات الأطفال.



ويؤكد حُسامي ان "ليرة تاكسي" ليست تطبيق نقل، بل منظومة نقل ذكي شمسي، وانها صناعة لبنانية تجمع التكنولوجيا، الأمان، والإنسانية في سيارة واحدة

سعر "ليرة تاكسي"

وعن سعر "ليرة تاكسي"، يقول حُسامي: "لقد اتخذنا القرار بأن تباع هذه السيارة بـ 5000 دولار، ولكن ان تُدفع حصراً بالليرة "، مُشيرا إلى ان "هذا القرار ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو موقف اقتصادي وطني يهدف إلى تحريك الاقتصادية داخل لبنان، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية ودعم قيمتها، وتخفيف الضغط على الدولار، وأخيرا تقديم نموذج عملي كيف يمكن للصناعة أن تُعيد الحياة للاقتصاد بدل الاستسلام للأزمات".



في الختام، قريباً سنرى في أول تاكسي كهربائي مخصص لأصحاب اللوحات الحمراء، وهو مصنوع بالكامل بأيادٍ لبنانية، ومصمم ليغيّر فكرة النقل العام ويُدخل المدينة إلى مرحلة جديدة من التطور.







