على إثر انهيار مبنى في طرابلس.. هذا ما أعلنه الصليب الأحمر

أعلن اللبناني أنه وعلى إثر انهيار مبنى في - فجر اليوم السبت، تحركت فرق اللبناني الى المكان مدعمة بـ ٦ سيارات اسعاف وفريق متخصص في البحث والانقاذ. وقد جرى سحب امرأة على قيد الحياة تم نقلها الى احدى مستشفيات المنطقة. وبحسب ما أفيد من معلومات أولية، فانه لا يزال باقي أفراد العائلة وهم رجل و٣ اطفال تحت الانقاض. وتعمل الفرق على متابعة البحث والانقاذ.

