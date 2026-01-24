بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس.. سلام: لرفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي

أعلن رئيس الحكومة أنه يتابع منذ الصباح الباكر مع الامين العام للهيئة للإغاثة تطورات انهيار المبنى المتصدّع الذي كان قد تم إخلاؤه في في ، وعملية إنقاذ أفراد العائلة التي كانت عادت إليه، وطلبت تأمين كل ما يلزم لهم.وشدد سلام على ضرورة رفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة في السراي الحكومي وبلدية طرابلس وسائر الأجهزة المعنية، علماً أن الحكومة تولي قضية الأبنية المهددة بالانهيار في طرابلس أهمية قصوى، وتعمل على معالجتها وتأمين الأموال اللازمة لذلك بأسرع وقت.وقال: حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تبقى أولوية مطلقة في عمل الحكومة."