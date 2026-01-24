تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس.. سلام: لرفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي

Lebanon 24
24-01-2026 | 03:15
A-
A+
بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس.. سلام: لرفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي
بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس.. سلام: لرفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي photos 0
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه يتابع منذ الصباح الباكر مع  الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي تطورات انهيار المبنى المتصدّع الذي كان قد تم إخلاؤه في منطقة القبة في طرابلس، وعملية إنقاذ أفراد العائلة التي كانت عادت إليه، وطلبت تأمين كل ما يلزم لهم.
وشدد سلام على ضرورة رفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي وبلدية طرابلس وسائر الأجهزة المعنية، علماً أن الحكومة تولي قضية الأبنية المهددة بالانهيار في طرابلس أهمية قصوى، وتعمل على معالجتها وتأمين الأموال اللازمة لذلك بأسرع وقت.
وقال: حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تبقى أولوية مطلقة في عمل الحكومة."
 
