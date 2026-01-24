منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

يؤثر منخفض جوي محدود الفعالية وسريع مركزه على للمتوسّط وعلى ينحسر تدريجياً مساء اليوم السبت حيث يستقر الطقس اعتباراً من يوم غد الأحد مع ارتفاع بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً بمنخفض جوّي متوسط الفعالية يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا اعتبارا من ليل الثلاثاء المقبل.

ويكون الجو غداً قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة .

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء .

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة أحيانا محملة ببعض الغبار خاصة جنوب البلاد ويتحول الطقس مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة ليلاً لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة خاصة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

Advertisement