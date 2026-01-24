تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
24-01-2026 | 03:35
A-
A+
منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يؤثر منخفض جوي محدود الفعالية وسريع مركزه شمال مصر على الحوض الشرقي للمتوسّط وعلى لبنان ينحسر تدريجياً مساء اليوم السبت حيث يستقر الطقس اعتباراً من يوم غد الأحد مع ارتفاع بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً بمنخفض جوّي متوسط الفعالية يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا اعتبارا من ليل الثلاثاء المقبل.
ويكون الجو غداً قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة .
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء .
الثلاثاء:  
غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة أحيانا محملة ببعض الغبار خاصة جنوب البلاد ويتحول الطقس مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة ليلاً لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة خاصة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان في قلب العاصفة.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس الأيام المقبلة... منخفض جوي يقترب من الوصول إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

شمال مصر

الشمالي

الشمال

لبنان

جوي ✊

سي ال

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:46 | 2026-01-24
Lebanon24
05:35 | 2026-01-24
Lebanon24
05:28 | 2026-01-24
Lebanon24
05:24 | 2026-01-24
Lebanon24
05:04 | 2026-01-24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24