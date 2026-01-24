تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Lebanon 24
24-01-2026
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤثر منخفض جوي محدود الفعالية وسريع مركزه
شمال مصر
على
الحوض الشرقي
للمتوسّط وعلى
لبنان
ينحسر تدريجياً مساء اليوم السبت حيث يستقر الطقس اعتباراً من يوم غد الأحد مع ارتفاع بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً بمنخفض جوّي متوسط الفعالية يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا اعتبارا من ليل الثلاثاء المقبل.
ويكون الجو غداً قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة .
الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء .
الثلاثاء:
غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة أحيانا محملة ببعض الغبار خاصة جنوب البلاد ويتحول الطقس مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة ليلاً لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة خاصة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان في قلب العاصفة.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
24/01/2026 12:47:58
24/01/2026 12:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس الأيام المقبلة... منخفض جوي يقترب من الوصول إلى لبنان
Lebanon 24
طقس الأيام المقبلة... منخفض جوي يقترب من الوصول إلى لبنان
24/01/2026 12:47:58
24/01/2026 12:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
24/01/2026 12:47:58
24/01/2026 12:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
24/01/2026 12:47:58
24/01/2026 12:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
شمال مصر
الشمالي
الشمال
لبنان
جوي ✊
سي ال
الري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
Lebanon 24
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
05:46 | 2026-01-24
24/01/2026 05:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف
Lebanon 24
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف
05:35 | 2026-01-24
24/01/2026 05:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
05:28 | 2026-01-24
24/01/2026 05:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر
Lebanon 24
وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر
05:24 | 2026-01-24
24/01/2026 05:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
05:04 | 2026-01-24
24/01/2026 05:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:46 | 2026-01-24
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
05:35 | 2026-01-24
ناصر الدين: إنفاق وزارة الصحة على الإستشفاء زاد خمسة أضعاف
05:28 | 2026-01-24
وفد من الاتحاد العمالي زار حاكم مصرف لبنان
05:24 | 2026-01-24
وزيرة التربية تُشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس في قطر
05:04 | 2026-01-24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
05:00 | 2026-01-24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 12:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 12:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 12:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24