من قرية الغجر.. تعرض محيط رعاة الماشية في الوزاني لاطلاق نار

تعرض محيط رعاة الماشية شرق بلدة الوزاني لإطلاق نار مصدره قوات الإحتلال في قرية ، وبالتزامن يستهدف الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" الاطراف الغربية لبساتين الوزاني بالرصاص.

