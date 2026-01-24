المحافظ الرافعي: تحقيق سيفتح لكشف ملابسات سقوط المبنى

تفقدت محافظ ايمان الرافعي فجر اليوم المبنى المنهار في واعمال الإغاثة ورفع الانقاض التي تجري في المكان.

وقالت: "نحن على تواصل بمجموعة عمل شكلت في وقت سابق مع بلدية والهيئة للاغاثة، وليلا تبلغنا بتصدع المبنى وبالفعل تم اخلاؤه وذلك بالاشراف والتنسيق بين بلدية طرابلس والمخفر او الفصيلة المختصة في قوى الامن الداخلي، وقد افيد اصولا باسماء من اخلوا بيوتهم للهيئة العليا الاغاثه لتوفير امكنة الايواء البديلة وهذا ما يحصل عاده مع كل الابنية التي تتصدعوفي المدينه او المهددة بالانهيار، وسجل ان العائله التي احتجزت تحت الركام عادت الى المبنى بعد اجلائها بدون معرفة اي من الجهات المعنية.

وتابعت: "من جهتي توجهت مباشرة فورعلمي بوقوع الحادث فجر اليوم الى القبة والى المبنى المنهار واجريت من على الارض اتصالات بوزير الداخلية العميد الذي واكبنا لحظة بلحظة وتابعنا معا اعمال الوحدات التي تتولى الانقاذ من دفاع مدني وصليب باحمر وجهاز الطوارئ بمشاركه مسؤولين فنيين من الدفاع المدني مختصين بعملية رفع الانقاض.



أضافت: "تمكنت الفرق من انقاذ احدى السيدات وهي بصحة جيدة عمليا ،ولا تزال تسمع اصوات من تحت الركام ويجري العمل في هذا الوقت على رفع الانقاض والبحث عن الناجين لانتشالهم . وبسبب وجود احياء لا يتم استخدام معدات الانقاذ الثقيلة الامر الذي قد ينتج عنه ضرر على على الاحياء، ولذلك يجري العمل يدويا وقد اثيستلزم الامر وفق ما اعلن مدير عام الدفاع المدني ساعات. واملنا ان يبقى الجميع على قيد الحياة.



وتابعت: "اننا نتفهم حالة الغضب في المنطقة وفي الشارع، ولكنني احب ان اوضح هل هناك خطة وضعت بين المحافظة وبلدية طرابلس ونقابة المهندسين والادارات المعنية لتحديد الابنية الاكثر خطورة وطلب التمويل، والملف جاهز بالمعلومات اللازمة ، وما نحتاجه التمويل، وانا قمت من جهتي كمحافظة وايضا تولت بلدية طرابلس مراسلة رئاسة لتخصيص اعتمادات لتامين التمويل ل 100 مبنى ايل للانهيار ومعرض للخطر ، او نصف المباني ، والسعي بالتالي للحصول على التبرعات او هبات وهدفنا الاساس هو حماية القاطنين وانقاذ هذه المباني وتلافي اي امر يمكن ان يحصل في مدينة طرابلس. نتفهم بالطبع الاهالي ولكن نطالب في الوقت عينه بالوعي وضرورة اخلاء المباني المتصدعة. وكما جرى الاتفاق سنتخذ اجراءات اكثر صرامة".



كما كشفت المحافظ الرافعي ان تحقيقا سيفتح لكشف ملابسات سقوط هذا المبنى وما اذا كانت كل الاجهزة المعنية والدوائر المختصة قد اتخذت الاجراءات الملقاة على عاتقها وفقا للاصول وايضا ما يتعلق بالاخلاء وذلك نزولا عند طلب وزير الداخليه احمد واشارت الى انها اطلعت وبلغت الوزير عن عمل الفرق الميدانية والاجهزة الأمنية التي تعمل على الارض.

Advertisement