تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المحافظ الرافعي: تحقيق سيفتح لكشف ملابسات سقوط المبنى

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:42
A-
A+
المحافظ الرافعي: تحقيق سيفتح لكشف ملابسات سقوط المبنى
المحافظ الرافعي: تحقيق سيفتح لكشف ملابسات سقوط المبنى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفقدت محافظ الشمال ايمان الرافعي فجر اليوم المبنى المنهار في القبة واعمال الإغاثة ورفع الانقاض التي تجري في المكان.
وقالت:  "نحن على تواصل بمجموعة عمل شكلت في وقت سابق مع بلدية طرابلس والهيئة العليا للاغاثة،  وليلا تبلغنا بتصدع المبنى وبالفعل تم اخلاؤه وذلك بالاشراف والتنسيق بين بلدية طرابلس والمخفر او الفصيلة المختصة في قوى الامن الداخلي، وقد افيد اصولا باسماء من اخلوا بيوتهم للهيئة العليا الاغاثه لتوفير امكنة الايواء البديلة وهذا ما يحصل عاده مع كل الابنية التي تتصدعوفي المدينه او المهددة بالانهيار،  وسجل ان العائله التي احتجزت تحت الركام عادت الى المبنى بعد اجلائها بدون معرفة اي من الجهات المعنية. 
وتابعت: "من جهتي توجهت مباشرة فورعلمي بوقوع الحادث فجر اليوم الى القبة والى المبنى المنهار واجريت من على الارض اتصالات بوزير الداخلية العميد احمد الحجار الذي واكبنا لحظة بلحظة وتابعنا معا اعمال الوحدات التي تتولى الانقاذ من دفاع مدني وصليب باحمر وجهاز الطوارئ بمشاركه مسؤولين فنيين من الدفاع المدني مختصين بعملية رفع الانقاض.

أضافت: "تمكنت الفرق من انقاذ احدى السيدات وهي بصحة جيدة عمليا ،ولا تزال تسمع اصوات من تحت الركام ويجري العمل في هذا الوقت على رفع الانقاض والبحث عن الناجين لانتشالهم . وبسبب وجود احياء لا يتم استخدام معدات الانقاذ الثقيلة الامر الذي قد ينتج عنه ضرر على على الاحياء،  ولذلك يجري العمل يدويا وقد اثيستلزم الامر وفق ما اعلن مدير عام الدفاع المدني ساعات.  واملنا ان يبقى الجميع على قيد الحياة. 

وتابعت: "اننا نتفهم حالة الغضب في المنطقة وفي الشارع، ولكنني احب ان اوضح هل هناك خطة وضعت بين المحافظة وبلدية طرابلس ونقابة المهندسين والادارات المعنية لتحديد الابنية الاكثر خطورة وطلب التمويل، والملف جاهز بالمعلومات اللازمة ، وما نحتاجه التمويل، وانا قمت من جهتي كمحافظة وايضا تولت بلدية طرابلس مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لتخصيص اعتمادات لتامين التمويل ل 100 مبنى ايل للانهيار ومعرض للخطر ، او نصف المباني ، والسعي بالتالي للحصول على التبرعات او هبات وهدفنا الاساس هو حماية القاطنين وانقاذ هذه المباني وتلافي اي امر يمكن ان يحصل في مدينة طرابلس. نتفهم بالطبع الاهالي ولكن نطالب في الوقت عينه بالوعي وضرورة اخلاء المباني المتصدعة.  وكما جرى الاتفاق سنتخذ اجراءات اكثر صرامة".

 كما كشفت المحافظ الرافعي ان تحقيقا سيفتح لكشف ملابسات سقوط هذا المبنى وما اذا كانت كل الاجهزة المعنية والدوائر المختصة قد اتخذت الاجراءات الملقاة على عاتقها وفقا للاصول وايضا ما يتعلق بالاخلاء وذلك نزولا عند طلب وزير الداخليه احمد الحجار واشارت الى انها اطلعت وبلغت الوزير عن عمل الفرق الميدانية والاجهزة الأمنية التي تعمل على الارض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير التركي التقى في سرايا طرابلس المحافظ الرافعي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا.. ليبيا تشكل لجنة تحقيق
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة المغربية تفتح تحقيقًا للوقوف على ملابسات والأسباب الحقيقية للسيول التي وقعت في إقليم "آسفي" وأسفرت عن وفاة نحو 37 شخصًا حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جثة داخل حقل في بلدة كفرصير.. وتحقيقات لكشف ملابسات ما جرى
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهندسين

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

احمد الحجار

الحجار

طرابلس

العليا

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-24
Lebanon24
07:49 | 2026-01-24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-24
Lebanon24
07:31 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24